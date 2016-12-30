Bursaspor'a süper sağ bek

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’da görev yaptığı dönemde Fransa 2. Ligi’nden Lionel Carole’ü transfer edip takdir kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam, Bursaspor’a da yeni bir yıldız kazandırmak adına düğmeye bastı. Yeşil-Beyazlılar, Ligue 2 takımlarından Le Havre’nin 21 yaşındaki sağ beki Ferland Mendy’yi gündemine aldı. Genç futbolcuyu yardımcılarına da izlettiği öğrenilen deneyimli teknik adamın, maliyeti uygun olan futbolcu için yönetime, ‘Alınsın’ raporu verdiği belirlendi.

Serdar’ın yerine

Serdar Kurtuluş’un sakatlanması nedeniyle o bölgede takviyeye ihtiyacı olan Timsah’ın bu transferde önümüzdeki günlerde somut adım atması bekleniyor. Öte yandan gündeme yansıyan Cavanda haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bursaspor’un transferde en az iki mevkiiye daha takviye yapacağı gelen haberler arasında.