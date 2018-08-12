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Bursaspor'dan çok sert açıklama! 'Nasıl bir açıklama yapacağınızı merakla bekliyoruz Koç'

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a resmi siteden ve sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı.

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Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları maç sonrasında Ali Koç'a yönelik bir açıklama yaptı.

İşte Bursaspor'dan yapılan açıklama:

"Fenerbahçe büyüktür küfür etmez mottosuyla başlattığınız yeni sezonda, önce maç öncesinde bizim en değerlimiz olan taraftarlarımıza ve onların liderine ve bizim de en değerlilerimizden birine karşı sergilediğiniz bu vahşi ve mertlikle bağdaşmayan davranışınız için hesap vermelisiniz. Saha dışındaki bu davranışınızı, maç içindeki hakem ve VAR kararlarıyla birleştirdiğinizde nasıl bir açıklama yapacağınızı merakla bekliyoruz. KOÇ..."

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