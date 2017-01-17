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Bursasporlu oyuncunun ayağına 12 dikiş atıldı

Bursaspor’da Akhisar Belediyespor ile oynanan maçta sakatlanan Hollandalı kanat oyuncusu Joshua John’un ayağına 12 dikiş atıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası G Grubu mücadelesinde sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alan yeşil-beyazlıların Hollandalı kanat oyuncusu Josua John, saha içindeki tedavisinin ardından oyun kenarına alındı. Karşılaşmaya devam edemeyen ve yerini Kubilay Kanatsızkuş’a bırakan John’un sakatlığının ciddi olduğu bildirildi. Kulüpten alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki oyuncunun ayağında darbe aldığı bölgeye 12 dikiş atıldığı bildirildi.

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