Bursaspor'un en büyük kozu Batalla

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Geride kalan haftalarda 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Trabzonspor maçında da yine en büyük kozu olacak.

En son 2013 yılında

Ligde bordo-mavili takıma karşı 8 kez sahaya çıkan Arjantinli yıldız, bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Batalla, ligde Trabzonspor'a karşı en son 2012-2013 sezonunda Bursa Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve Bursaspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada 2 gol birden atmıştı.