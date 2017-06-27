Bursaspor'un kapısından dönen Gyan Göztepeli olacak

Bursaspor'un kapısında dönen 31 yaşındaki forvetle görüşmelerin başladığı öğrenilirken teknik direktör Tamer Tuna, "Gyan'a asla hayır demem" ifadesini kullandı. En son Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli FC Dubai'de görev yapan Gyan'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı belirtdi. Yönetimin bonservisi elinde olan Ganalı yıldızın menajerini İzmir'e davet etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Gana Milli Takımı'nın da kaptanı olan Asamoah Gyan, İtalya'da Udinese, Fransa'da Rennes, İngiltere'de Sunderland formalarını terletti. 2011-12 sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri UFL takımı Al Ain'e giden oyuncu, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Shanghai SIPG'de de oynadı.

Öte yandan Göztepe'ye Fransa'nın Nice takımında forma giyen Fransız stoper Paul Baysse'de önerildi. Teknik direktör Tamer Tuna, 3 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde start alacak yeni sezon çalışmalarına en az 5 yeni transferin dahil olacağını açıkladı. Listelerinde yer alan oyuncularla yoğun şekilde görüşmelerin sürdüğü bilgisini veren Tamer Tuna, "Taraftarımız rahat olsun, ilk çalışmamızda yeni isimler aramızda olacak" dedi.

DHA