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Tuzlaspor: 1 - Elazığspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, 1-1 berabere kaldı.

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Tuzlaspor, E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle  Galatasaray'ın önünde lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Elazığspor ise 2  beraberlik ve 4 yenilgiyle son sırada kaldı ve kupaya veda etti.     
 
Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Gürel Uzuner, Emin Yıldırım, Önder Yılmaz
Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Ferhat Çoban, Bülent Uzun (Dk. 8 Birkan  Öksüz), Şahin Aygüneş (Dk. 57 Doğan Ateş), Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan  Papaker, Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Melik Derin, Tolunay Yurtseven (Dk. 79  Kıvanç Salihoğlu)
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız,  Mesut Saray, Adem Alkaşi, Timur Bayram Özgöz, Yunus Gül (Dk. 44 Çağrı Ortakaya),  Binya, Youssef Yeşilmen, Chehoudi, Onur Alsu
Goller: Dk. 63 Melik Derin (Tuzlaspor), Dk. 73 Timur Bayram Özgöz  (Elazığspor)
Sarı kart: Dk. 19 Youssef Yeşilmen (Elazığspor)

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