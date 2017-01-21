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İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakıma alındı

Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın sabah saatlerinde durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
 
Başkan Cavcav sabaha karşı rahatsızlandı ve Güven Hastanesi'ne getirildi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki  duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
 
HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA: DURUMU KRİTİK
 
Hastaneden Cavcav'ın sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Beyin kanaması devam ediyor. Dün gece başlayan ani şuur bulanıklığı oluştuğu için hastayı hemen hastaneye getirdiler. Şu anda yaşıyor. Takip eden beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını ifade ettiler."
 
"DOKTORLAR ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
 
Gençlerbirliği yöneticisi Ali Rıza Koç, Radyospor'a İlhan Cavcav'ın son durumu ile ilgili bilgi verdi. Koç, yaptığı açıklamada, "Dün gece sabaha karşı beyin kanaması geçiren başkan İlhan Cavcav yoğun bakımda. Doktorların müdahalesi sürüyor. Biz de başında bekliyoruz. Yaşı da ilerledi ancak Allah'tan ümit kesilmez. Doktorlar elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.
 
81 yaşındaki duayen başkan, Atletico Paranaense'den transfer edilen Bady'ye hastanede imza attırmıştı.

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