Hamit Altıntop Bandırmaspor'a gidiyor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Beyaz, Altıntop transferinin en geç yarın netleşeceğini açıkladı.

HAMİT'LE GÖRÜŞMELER İYİ GEÇTİ

Bandırmasspor Asbaşkanı Ömer Beyaz, Hamit Altıntop'un transferi için yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Görüşmelerin devam etiğini belirten Beyaz, en geç yarın netleşecek olan bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının çok daha güçlü olacağını açıkladı.

DENİZLİSPOR MAÇINA KADAR İMZAYI ATTIRMAK İSTİYORUZ



Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, takımdaki eksikleri çok iyi bildiklerini bu mevkilere alınacak oyuncular ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Elmastaş, Hamit Altıntop dahil üç futbolcuyu Denizlispor ile yapacakları maça kadar imza attırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.