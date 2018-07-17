Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zeki Yavru ile anlaştı

Dadaşlar, bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği'nin tecrübeli oyuncusu Zeki Yavru'yu kadrosuna katmak istiyor.

Mavi beyazlılar hem sağ bek hem de ön libero bölgesinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile el sıkıştı.

Erzurumspor'un hedefindeki diğer isim ise Osmanlıspor’un tecrübeli stoperi Numan Çürüksu.