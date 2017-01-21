Caceres menajer oyunundan rahatsız oldu Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi

Defans hattını güçlendirmek ve Durica’nın yanına iyi bir stoper almak için harekete geçen Trabzonspor, Martin Caceres’i İstanbul’a getirmiş fakat oyuncuya resmi olarak imzayı attırmamıştı. Yaklaşık 250 gündür topa dokunmayan Uruguaylı milli futbolcu için doktorlar ‘Yüksek Riskli’ raporu verirken, bordo mavili yönetimin Cacares’e son bir teklifte bulunduğu ‘Aynı sakatlığı nüksederse garanti para 500 bin Euro düşer’ haberleri yazılıp çizilmişti.

Trabzonspor’un Martin Caceres’e imza attıramamasının ardındaki sebepler sadece bunlarla sınırlı değil. İstanbul’da vatandaşı Fernando Muslera’nın evinde kalan 29 yaşındaki oyuncu menajer kazanının tam ortasında kalırken, Cacares’in yaşanan son gelişmelerden bir hayli rahatsız olduğu, Trabzonspor yönetiminden ziyade menajer oyunları karşısında şaşkınlığını gizleyemediği ortaya çıktı.

İşte Martin Caceres olayında yaşanan son gelişmeler...

Caceres’in gerçek menajerleri Muhsin Aydın ve Rashid Uddin fakat olaya Özkan Doğan, Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya da girince ortalık bir anda karışıyor. Trabzonspor Cacaeres için 800 bin Euro imza parası veriyor ama işin için 5 tane menajer olduğu için Uruguaylı futbolcunun eline sadece 200 bin Euro imza parası kalıyor. Bu duruma çok sinirlenen Caceres imza atmaktan vazgeçerken şu anda Muslera’nın evinde kalan oyuncu gerçek menajerine ‘Beşiktaş’a transfer olmak istiyorum’ diyor. Menajeri ‘Beşiktaş’ın böyle bir talebi yok’ diyince Caceres bu sefer yönünü Muslera faktörüyle Galatasaray’a çeviriyor. Daha önce Tiote’nin sağlık problemleri olması sebebiyle oyuncuyu geri gönderen ve Sigthorrson’da büyük sorunlar yaşayan Galatasaray Caceres’e sıcak bakmayınca oyuncu geri dönmeye karar veriyor. Trabzonspor yönetiminden 2.2 milyon Euro isteyen Caceres 500 bin Euro da bonus talep edince bu transfer yarıda kalıyor.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor