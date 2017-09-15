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Çağla Büyükakçay, ITF turnuvasına veda etti

Milli tenisçi, Fransa'da organize edilen ITF turnuvasında tek kadınlarda İtalyan Trevisan'a 2-1 yenilerek elendi

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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında yarı final şansını kaçırdı.
 
Fransa'nın Biarritz kentinde organize edilen 80 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde, Çağla Büyükakçay ile İtalyan Martina Trevisan karşı karşıya geldi.
 
Rakibine 4-6, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup olan milli sporcu, turnuvaya veda etti.

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