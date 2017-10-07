Çağlar Söyüncü: Türk halkından özür dileriz

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya 3-0 yenilmesinin ardından genç futbolcu Çağlar Soyuncu, kameralar karşısına çıktı.

İşte Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları...

Gruptan çıkma şansımız vardı ama bu fırsatı teptik. Türk halkından özür dileriz. Hatalarımızdan ders çıkartıp öyle yolumuza devam edeceğiz. Eskişehir halkına çok teşekkür ederim. Her oynadığımız maçta bizi desteklediler.

Protesto olabilir tabii. Yensek direkt çıkacağız, Dünya Kupası'na gideceğiz. Gelen protestolara hak veriyorum. Ben çok genç olduğumdan ve Türkiye'de çok oynamadığımdan bu yabancı sınırı polemiğine girmek istemiyorum. Bu konu hakkında konuşursam yanlış olur.

''EMRE ABİ, ARDA ABİ TEPKİ GÖSTERMEDİ''

Bugün aslında maça iyi başladık ama talihsiz bir gol yedik. Hemen ardından ikinci golü yedik. Bizi çok kötü etkiledi. Soyunma odasında herkes üzgündü. Emre abi, Arda abi tarafından biz genç oyunculara hiçbir olumsuz tepki yok.