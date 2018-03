Can Arat: Aziz Yıldırım futbolculara motivasyon sağlamak için soyunma odasına girerdi

Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın hazırlayıp sunduğu ‘Tahminim Pekmez’ programına katılan Can Arat, Sarı-Lacivertli camianın gündemini değerlendirirken, Başkan Aziz Yıldırım’la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Uzun yıllardır tartışılan ‘Aziz Yıldırım, soyunma odasına iniyor’ söyleminin doğru olduğunu ifade eden Arat, ‘‘ Evet, yıllardır gündemde olan bu iddia doğru. Başkan, benim oynadığım dönemde de bazı maçlarda soyunma odasına inerdi. Fakat bu tamamen biz futbolculara motivasyon sağlama amaçlıydı. Herhangi bir azarlama ya da benzeri durum söz konusu değildi. Başkan, bize bir konuşma yapar ve oluşan tabloyu değiştirmemizi isterdi. Fenerbahçe camiasının bizden büyük beklentilerinin olduğunu ve taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde oynamamız gerektiğini söylerdi. Fakat dilden dile dolaştığı gibi Başkanın,hocanın işine karışıp, kadro yapma gibi bir durumu hiçbir zaman söz konusu olmadı’’ dedi.

‘AZİZ BAŞKAN KALMALI’

Sezon sonunda yapılacak seçime de değinen Can Arat, ‘‘ Ne olursa olsun yıkılmamış ve camiasına sahip çıkmış bir başkan Aziz Yıldırım. Kongre üyeleri en doğru kararı verecektir ama ben bir dönem daha Aziz Başkanın yola devam etmesini istiyorum açıkcası. Onda doğuştan gelen bir liderlik ruhu var. Son bir dönemi daha hak ettiğini düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ligdeki şampiyonluk yarışına değinerek sözlerini noktalayan Arat, ‘‘Ligde kıyasıya devam eden bir yarış var. Ve kimsenin bu yarışta avantajlı konumda olmadığını düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarları şu dönemde 6 puanlık fark yüzünden umutsuzluğa kesinlikle kapılmamalılar’’ şeklinde konuştu.

(Fanatik)