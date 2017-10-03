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Caner Erkin - Talisca kavgası Leipzig maçında başladı

Trabzonspor maçından sonra soyunma odasında yumruk yumruğa kavga eden Caner - Talisca ikilisinin ilk olarak Leipzig maçında da tartıştığı ortaya çıktı.

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Trabzonspor karşılaşması sonrasında Beşiktaş soyunma odasında Caner ve Talisca'nın kavga ettikleri ileri sürülmüştü. Bu olayla ilgili flaş bir iddia daha ortaya çıktı.

İşte o iddia...

Caner ile Talisca arasında yumruk yumruğa kadar kavgaya yaşanmasına yol açan olayların seyri Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan maçla başladı. Talisca bir pozisyonda topu kaybedince Caner Erkin, Jean-Kevin Augustin durdurmak zorunda kaldı. 

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİLER

Caner Erkin, Agustin'i durdurduğu için sarı kart görünce bu kez Talisca'yı suçladı. İkili arasında soyunma odasında küfürleşmeye kadar varan bir tartışma yaşandı. Araya giren takım arkadaşları ikiliyi sakinleştirdi.

​TALİSCA'DAN CANER'E TEPKİ

Caner ve Talisca arasında o gün başlayan soğukluk Trabzon maçında daha da büyüdü. Maç sonrasında bu kez Talisca, Abdülkadir'den çalım yediği için Caner Erkin'e tepki gösterince kavga daha da büyüdü.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

İkili birbirleriyle önce küfürleşti ardından Talisca, Caner'e tekme attı. Bunun üzeri ikili yumruk yumruğa kavga etti. Olayı önlemek için araya giren takım arkadaşları iki futbolcuyu güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

(Takvim)

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