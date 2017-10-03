Caner Erkin - Talisca kavgası Leipzig maçında başladı

Trabzonspor karşılaşması sonrasında Beşiktaş soyunma odasında Caner ve Talisca'nın kavga ettikleri ileri sürülmüştü. Bu olayla ilgili flaş bir iddia daha ortaya çıktı.

İşte o iddia...

Caner ile Talisca arasında yumruk yumruğa kadar kavgaya yaşanmasına yol açan olayların seyri Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan maçla başladı. Talisca bir pozisyonda topu kaybedince Caner Erkin, Jean-Kevin Augustin durdurmak zorunda kaldı.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİLER

Caner Erkin, Agustin'i durdurduğu için sarı kart görünce bu kez Talisca'yı suçladı. İkili arasında soyunma odasında küfürleşmeye kadar varan bir tartışma yaşandı. Araya giren takım arkadaşları ikiliyi sakinleştirdi.