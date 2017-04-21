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Caner Erkin hüngür hüngür ağladı

Dün gece takımını yedek kulübesinden takip eden ve penaltı atışlarında bir hayli gerilen Caner Erkin gözyaşlarını tutamadı.

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Kartal’ın, Süper Lig’de 23 Ekim’de yaptığı karşılaşmada tendonu kopan Caner Erkin, Lyon maçının kadrosunda yer aldı. Milli futbolcu tam 178 gün sonra 18 kişilik maç kadrosuna girebildi.

Taraftarlar yedekler arasında bulunan Caner’i maç öncesi tribünlere çağırarak moral verdi. Penaltı atışlarında Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar çok büyük bir heyecan yaşarken, Caner ayakta bile duramadı, tur gidince gözyaşlarını tutamadı.

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