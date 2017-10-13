Caner ve Talisca'dan birliktelik mesajı
Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında tartışan Caner Erkin ve Anderson Talisca, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi el ele tribünlere çağrıldı.
Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması sonrası krize neden olan Caner - Talisca tartışması sona erdi. İki yıldız, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde ısınma hareketlerı yaparken tribünler tarafından çağrıldı. Caner ve Talisca el ele tribünleri selamlarken, tartışmanın sona erdiği mesajını verdiler.
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