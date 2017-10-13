Caner ve Talisca'dan birliktelik mesajı

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması sonrası krize neden olan Caner - Talisca tartışması sona erdi. İki yıldız, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde ısınma hareketlerı yaparken tribünler tarafından çağrıldı. Caner ve Talisca el ele tribünleri selamlarken, tartışmanın sona erdiği mesajını verdiler.