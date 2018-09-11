CANLI | Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, merak edilen soruları FB TV'de yanıtlıyor. Ali Koç'un açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz....

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İşte Ali Koç'un açıklamalarının tamamı;

Sponsorluk konusunda açıklayacağım çok bilgi var. Sponsorluk anlaşmalarında ne alabiliriz değil, ne verebiliriz diye bakıyoruz. Az sponsorla daha büyük ve daha uzun anlaşmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu anlaşmalar bizim için çok önemli. 5 yıl içinde sponsorluk ve reklam geliri olarak Avrupa'da ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden yoğun çalışmalar var. Bir ara formamızda reklamsız çıktık. Uzun zaman reklamımız olmadı. Formamızın arkasında bir sponsorumuz var. Onun geliri de zaten kullanılmış. Fenerbahçe futbol takımının formasında şu an gelir getiren hiçbir sponsor yok. Formanın önü için uluslararası bir markayla konuşmaların sonuna geldik. Büyük bir açıklama yapacağız veya el sıkışıp teşekkür edeceğiz. 10-12 milyon euroluk sponsorluklar bekliyor. Bu büyük markayla anlaşmanın akıbetini bekliyoruz. Forma sponsoru belli olduktan sonra şort sponsoruna bakacağız. Son 4-5 sene yapılan anlaşmalardan daha yüksek bir anlaşma bedeli olacak. Gerek ülke şartları gerek kur farkı diyelim Fenerbahçe'nin forma sponsorluk gelirlerinin değeri çok alt seviyede.