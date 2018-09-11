CANLI | Ali Koç konuşuyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de 'Camiaya sesleniş' programında soruları yanıtlıyor. Canlı aktarıyoruz...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, merak edilen soruları FB TV'de yanıtlıyor. Ali Koç'un açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz....
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İşte Ali Koç'un açıklamalarının tamamı;
Sponsorluk konusunda açıklayacağım çok bilgi var. Sponsorluk anlaşmalarında ne alabiliriz değil, ne verebiliriz diye bakıyoruz. Az sponsorla daha büyük ve daha uzun anlaşmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu anlaşmalar bizim için çok önemli. 5 yıl içinde sponsorluk ve reklam geliri olarak Avrupa'da ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden yoğun çalışmalar var. Bir ara formamızda reklamsız çıktık. Uzun zaman reklamımız olmadı. Formamızın arkasında bir sponsorumuz var. Onun geliri de zaten kullanılmış. Fenerbahçe futbol takımının formasında şu an gelir getiren hiçbir sponsor yok. Formanın önü için uluslararası bir markayla konuşmaların sonuna geldik. Büyük bir açıklama yapacağız veya el sıkışıp teşekkür edeceğiz. 10-12 milyon euroluk sponsorluklar bekliyor. Bu büyük markayla anlaşmanın akıbetini bekliyoruz. Forma sponsoru belli olduktan sonra şort sponsoruna bakacağız. Son 4-5 sene yapılan anlaşmalardan daha yüksek bir anlaşma bedeli olacak. Gerek ülke şartları gerek kur farkı diyelim Fenerbahçe'nin forma sponsorluk gelirlerinin değeri çok alt seviyede.
''BASKETBOLDA GEÇEN SEZON 4-5 MİLYON EURO AÇIK VARDI''
Basketbol dediğimiz zaman Avrupa'nın en iyi 2-3 takımından birinden bahsediyoruz. Belki de en iyisi... Bu takımın forması Euroleague boyunca 16 şehire gidecek. Aynı zamanda Türkiye Ligi var. Bu markanın uluslararası bir marka olması lazım. Doğuş Grubu'na teşekkür ediyorum ama onların ayrılışı bize büyük bir darbe vurdu. Buna rağmen şubenin geçen sezon 4-5 milyon euro açığı vardı. Yönetim olarak ya cebimizden ya başka bir yerden masrafları karşılamamız gerekiyor. Fenerbahçe Basketbol şubesinde geri adım atamayız. Erkek Basketbol Takımı'nın gideri 30 milyon euro. Kombinelerde 6 bin oldu. Hedefimiz 7 bin kombine satmak.
''EN ZAYIF ANINDA SALDIRMAK DAHA KOLAY OLUYOR...''
Bir insanın gözünde uçuk ne zaman çıkar? Bağışıklık sistemi hasar görünce çıkar. Benfica maçlarında istediğimiz sonuçlar alınamayınca bizim en zayıf anımız oldu. Bu anımızda bize saldırmak daha kolay ve daha makul oldu. Biz herkese eşit mesafede olmak istiyoruz. Hiçbir medya grubuna, spor editörüne, hatta patronlarına, Fenerbahçe muhabirlerini şikayet etmeyeceğimize söz veriyorum. Herkes ile iyi ilişkiler halinde olmak istiyoruz. Ancak haber çıkartmak için şirinlik yapmayacağımızı da belirtmek istiyorum. Bizim size ihtiyacımız var, sizin de bize ihtiyacınız var. Fenerbahçe'yi en zayıf anında hedef gösterdiğinizde testi kıranla su taşıyanı ayırmak istiyoruz.
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