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Nuri Şahin takım otobüsüne düzenlenen saldırıyı anlatırken ağladı

B.Dortmund'un tecrübeli orta saha oyuncusu Nuri Şahin, Monaco maçından sonra yayıncı kuruluşa, takım otobüsüne düzenlenen terör saldırısını anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

  • NTV Spor
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Açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Nuri Şahin "Doğru kelimeleri bulmak çok zor. Terör buraya hep uzaktı ama dün akşam itibariyla terörün ne olduğunu anladık. Sahaya gelen kadar futbolu düşünmedim. Ne olduğunu aslında eve geldiğimde; eşim ve oğlunun kapı önünde beni beklediğini görünce anladım. Onların yüz ifadelerini unutamıyorum. Bu olay hakkında konuşmak bile zorluyor beni. Futbolun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hepimiz futbolu seviyoruz ve onun sayesinde iyi paralar kazanıp ayrıcalıklı bir hayat yaşıyoruz. Ama biz de insanız. Ve bu hayatta futboldan çok önemli şeyler daha var" dedi.

Borussia Dortmund otobüsüne yapılan bombalı saldırının ardından futbolculardan Marc Bartra yaralanmış ve karşılaşma ertelenmişti.

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