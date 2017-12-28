Carlos Carvalhal, Swansea ile anlaşmaya vardı

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (bugünkü adıyla Medipol Başakşehir) çalıştıran Portekizli teknik adam, 2015'te Championship ekibi Sheffield Wednesday'in başına geçmiş, geçtiğimiz günlerde ise görevine son verilmişti.

Premier Lig ekibi Swansea City yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamla ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Swansea 20 takımlı Premier Lig'de 20 hafta sonunda 13 puanla son sırada yer alıyor.