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Carlos Tevez resmen Shanghai'da!

Ve rekor imza geldi! Carlos Tevez resmen Shanghai'da!

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Ara transfer döneminin rekor transferi açıklandı ve Tevez resmen dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu. Shanghai Shensua, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Arjantinli yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu. 11 milyon euro bonservis bedeliyle Boca'dan ayrılan Tevez, 2 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 40 milyon euro civarında bir para kazanacak. Carlos Tevez, bu anlaşmayla birlikte dünyada en yüksek sözleşmeye imza atan futbolcu oldu. 

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