Castillo'nun 'Ersun Yanal' beğenisi olay yarattı

Trabzonspor’un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, kulübün dün resmi instagram hesabından paylaştığı ‘Ersun Yanal’ın sözleşmesi tek taraflı fesih edilmiştir’ paylaşımını beğendiği dikkat çekti.

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından ligin 4’üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği maçıyla takıma dönen, 4 maçta kulübede oturan ve 1 maçta ise kadroya alınmayan Castillo'nun, fazla forma şansı bulmadığı için sosyal medyada böyle bir tavır sergilediği şeklinde yorumlandı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 maçta toplam 72 dakika süre aldı.