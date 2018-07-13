Çaykur Rizespor, Feyenoord'la sözleşmesi sona eren Miquel Nelom ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Slovenya kampı öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok mevkiye takviye yapacak olan Yeşil-Mavililer'in gündeminde yabancı oyuncular var.

Sol bek konusunda arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, Feyenoord'da sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Miquel Nelom ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan Nelom, imzayı attıktan sonra 18 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampında takıma katılacak.

Feyenoord altyapısından yetişen Surinam asıllı futbolcunun Hollanda Milli Takımı'yla da iki maçı bulunuyor.

Bu arada kısa bir süre önce Kaysersispor da Feyenoord'dan Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

(Sporx)