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Çaykur Rizespor'dan Tarık Çamdal açıklaması

Çaykur Rizespor, bütçesini iyi değerlendirip daha önce duyurduğu güçlü isimleri transfer etmeyi hedefliyor.

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Tarık Çamdal, Çaykur  Rizespor yolunda' şeklindeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu, adı geçen  futbolcuyla ilgili hiçbir transfer çalışmalarının bulunmadığı belirtildi.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kalıcı olmak için hazırlandığı ve  gerekli takviyelerin yapılması için çalışmaların sürdürdüğünün vurgulandığı  açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulu üyelerimizden bilgi alma gereği duymadan bazı  futbolcuların Çaykur Rizespor'a transfer olacağı yönünde haber yapan bir kısım  sosyal medya organları gerçek olmayan bilgileri haberleştirerek hem kulübümüze  zarar veriyor hem de yeşil mavili taraftarın doğru bilgi alma haklarını gasp  ederek bilgi kirliliği oluşturuyor. Taraftarlarımız emin olsun ki güçlü bir  Çaykur Rizespor oluşturmak için tüm koşulları seferber ederek çalışmalarımızı  sürdürüyoruz."

Açıklamada, Türk futbolunun içinde bulunduğu mali yapının transfer  döneminin önceki yıllara oranla kısır geçmesine sebep olduğu da işaret edilerek,  şöyle denildi:

"Çaykur Rizespor olarak mütevazı bütçemizi en iyi şekilde  değerlendirip daha önce duyurduğumuz güçlü transferleri takımımıza katacağız.  Fakat bu çalışmayı yaparken asla ve asla kulübümüzü mali açıdan sıkıntıya  düşürmeyeceğiz. Transfer döneminde çok titiz bir şekilde sürdürdüğümüz  çalışmalarımıza destek olarak bize güç veren herkese teşekkür ediyoruz. Eleştiri  yapanlara da elbette saygı duyuyoruz. Bilinsin ki yaptığımız tüm çalışmalar  şeffaftır ve her an tartışılmaya hazırdır."

Öte yandan açıklamada, Leonard Kweuke ile ilgili de şunlar kaydedildi:

"Üzerinde ciddi oranda çalıştığımız bir konu da 4 yıl daha sözleşmesi  bulunan ve sağlık problemleri nedeniyle uzun zamandır takıma katkı veremeyen  Kweuke'nin sözleşme fesih teklifimizi kabul etmemiş olmasıdır. Kweuke takımına  katkı vermediği gibi önümüzdeki 4 yılın alacaklarını talep etmektedir. Bu  bağlamda kendisine 30 Temmuz tarihinde alacaklarının bir kısmını ödememiz  gerekmektedir. Kweuke'nin talep ettiği ücret isim sponsorumuz olan Çaykur'un  sağladığı desteğin bile çok çok üzerindedir."

(AA)

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