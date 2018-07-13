Celso Borges Erzurumspor'a geliyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor transferde gaz kesmiyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden, son olarak Anzhi'den Khubolov'a imza attıran Dadaşlar, bir bomba daha patlatıyor.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Mavi- Beyazlılar, Deportivo'nun Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Celso Borges'le de büyük ölçüde el sıkıştı.

İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Borges için kulübüyle pürüzlerin giderilmesi halinde sözleşme imzalanacak.

La Liga'da çıktığı 107 maçta 15 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Borges, 10 numara ve yardımcı forvet pozisyonlarında da forma giyebiliyor.