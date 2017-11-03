Cengiz Özyalçın: Aralar bize yaramıyor

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, 5-1 kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özyalçın, “Galip gelmek güzel bir şey. Ben bu galibiyet için özellikle sporcularıma teşekkür ediyorum. Bu güzel gecede hem taraftarlara hem de maçı izleyenlere galibiyet hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Özyalçın, milli maç arasıyla ilgili olarak ise “Teknik bir konu ama kişisel görüşüm; aralar bize yaramıyor. İki ara oldu, iki arada da takımın performansında düşüş gördüm. Bu arayı nasıl değerlendireceğimizi bilemem ama yaralı aslanın üzerine gitmek tehlikelidir” şeklinde konuştu.