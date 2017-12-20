Cengiz Ünder, Torino yolunda!

İtalya'ya büyük umutlarla giden ve Roma forması altında sezona iyi başlayan Cengiz Ünder, ilerleyen haftalarda yedek kulübesine mahkum olmuştu. Ve, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan milli oyuncu gözden düştü. Kiraya verilecek Cengiz'in yeni takımı belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Torino, genç oyuncunun kiralanması için harekete geçti. Genelde Schick, El Shaarawy, Gerson gibi isimlerin arkasında yedekte bekleyen Cengiz, Torino'ya transferiyle birlikte daha fazla forma giyme şansı bulabilir.

Fakat sportif direktör Monchi'nin şimdilik bu transfere karşı çıktığı ve son kararın Cengiz'le görüşüldükten sonra verileceği kaydedildi. Ancak, genç oyuncunun Torino'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon toplam 9 lig maçında 313 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncusu gol katkısı yapamamıştı. Cengiz için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede oldukları iddia ediliyor.