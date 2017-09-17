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Cengiz Ünder'li Roma, Verona'yı 3-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı maçta Hellas Verona'yı 3-0 yendi.

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Olimpiyat Stadı'nda yoğun sağanak altında oynanan ve 29 bin futbolseverin izlediği müsabakayı, hakem Luca Pairetto yönetti. 17. dakikada gelişen Roma atağında, ara pasa hareketlenerek ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cengiz Ünder'in dönerek yaptığı vuruşunda top üst direkten geri döndü.

Ev sahibi takım aradığı golü 22. dakikada buldu. Stephan El Shaarawy'nin ara pasında topla buluşan Radja Nainggolan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi. 33. dakikada Alessandro Florenzi sağdan ortaladığı topu müsait durumdaki Edin Dzeko ağlara gönderdi ve karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 61. dakikasında Aleksander Kolarov'un soldan ortasında, ceza sahasında topa dokunan Dzeko, kendisinin ikinci, takımının 3. golünü attı.

66. dakikada Verona forması giyen Samuel Souprayen, rakibi Lorenzo Pellegrini'ye yaptığı sert faul sebebiyle ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

67. dakikada ara pasla ani atağa kalkan Cengiz Ünder'in ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top, az farkla üstten auta çıktı. Milli futbolcu, 75. dakikadaki oyuncu değişikliğinde yerini Gerson'a bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca Roma, galibiyeti 3 golle aldı ve puanını 6'ya çıkardı.

Cengiz Ünder 75 dakika oynadı

Yaz transfer döneminde Roma'ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon ilk kez bir Serie A maçına ilk 11'de başladı ve 75 dakika oyunda kaldı. Cengiz, ligin 2. haftasındaki Inter maçının son 10 dakikasında forma şansı bulmuştu.

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