Cenk Ergün: Igor Tudor artık kadro seçiminde zorlanacak

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Bursaspor deplasmanında kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Cenk Ergün, "Bu sezon ilk kez geriye düştük. Bursaspor tribünleri çok güzeldi. İkinci yarıda mücadelemizi ortaya koyduğumuzda kalitemiz de belli oldu. Kendi taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Desteklerini çok iyi bir şekilde gösterdiler. Çok zor bir deplasmandı gerçekten. Şimdi artık Karabükspor maçına hazırlanacağız. Sakat ve cezalı oyuncumuz da yok." dedi.

"FEGHOULI ÇOK ETKİLİ, TUDOR ZORLANACAK"

Sofiane Feghouli'nin golü hakkında görüşü istenen Cenk Ergün, "Feghouli çok etkili oynadı. Kalitesini ortaya çıkardı. Onun da artık sonraki maçlar için tam hazır olacağını düşünüyorum. Hocamız için zor kararlar olacak." diye konuştu.

"TOLGA CİĞERCİ BUNLARI DENİYOR"

Tolga Zengin ile ilgili de görüşlerini aktaran sarı-kırmızılı yönetici, "Tolga, antrenmanlarda böyle şutları çok deniyor zaten. Ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Buradan 3 puanla dönmek bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"TUDOR DEVRE ARASINDA..."

Igor Tudor'un ikinci yarıya çıkmadan yaptığı konuşmadan bahseden Cenk Ergün, "Tudor, devre arasında yaptığı konuşmada oyun karakterinin gelişmesini söyledi. Gol de hala gelmeyince 3'lü defansa döndü. Bunu yapabileceğini soyunma odasında kurmaylarıyla konuşmuştu zaten." dedi.

"DERBİDE GÖRDÜK..."

Süper Lig'i değerlendiren Cenk Ergün, "Cumartesi akşamı da gördük lig birbirine çok yakın. Bir puan kaybında rakibiniz sizi hemen yakalayabilir. Ayaklarımız hep yere basmalı. Daha ligin çok başındayız. 2 tane Milli maç arası girecek. Bunlar bizi etkiliyor" açıklamasını yaptı.

FIRAT AYDINUS İTİRAFI

Fırat Aydınus'a karşı önyargılı olduklarının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılı yönetici, "Hakemi genel olarak başarılı buluyoruz. 1-2 hatası var bizim lehimize ama genel olarak başarılı. Son zamanlarda Fırat Aydınus yönetiminde başarılı sonuçlar alamıyoruz ama bu aldığımız galibiyet, olayın hakemlere bağlı olmadığını gösterdi." diyerek sözlerini noktaladı.

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