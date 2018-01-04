Cenk Tosun, 27 milyon euro karşılığında Everton'da!

Beşiktaş, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Cenk Tosun'un transferi için İngiliz ekibi Everton ile 27 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Fikret Orman'ın Londra'ya gitmesiyle bu sabah transferin son detayları gözden geçirlilmesinin ardından anlaşma tamamlandı. Cenk Tosun bugün akşam saatlerinde Liverpool'a geçerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Siyah beyazlılar bu transfer karşılığında 25 milyonu peşin 2 milyon euro bonus olarak toplam 27 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Transferin kısa zamanda KAP'a bildirileceği öğrenildi.

BBC DE DUYURDU, SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK

İngiliz BBC Kanalı, Everton’ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. Cenk ve menajerinin bugün Londra'dan Liverpool'a geçeceği ifade edildi.