Cenk Tosun Beşiktaş tarihine adını yazdırdı

Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile sahasında karşılaşan Beşiktaş’ta Cenk Tosun, adını siyah-beyazlı kulübün tarihine yazdırdı. İlk yarının uzatma dakikalarında geriye düşen Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında Ricardo Quaresma’nın düşürülmesi ile penaltı kazandı.

Topun arkasına geçen Cenk Tosun, topu ağlara göndererek bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 4. golünü ağlara bıraktı. Geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi’nde 1 golü bulunan Cenk Tosun, Beşiktaş’ın ‘Devler Ligi’ndeki en golcü ismi olmayı başardı.

Monaco ile deplasmanda oynanan maçta iki gol birden atarak Oktay Derelioğlu’nu yakalayan Cenk Tosun, Vodafone Park’taki maçı da boş geçmeyerek tarihe geçti. Cenk Tosun, tüm Avrupa kupalarındaki attığı gol sayısında ise 11’i buldu. Cenk Tosun böylece 11 gollü Ricardo Quaresma’yı yakalarken, 12 defa gol sevinci yaşayan Bobo’ya biraz daha yaklaştı.