Cenk Tosun: Bireysel olarak çok çalışıyorum. Ekstra çalışmalara özen gösteriyorum

"Maçı hak ettik"

"Takım performansını üst düzeydi. Herkes konsantre oldu. İyi başladık. Adamların ilk atağında golü yedik. Beraberliği bulduk. Devre arasında hocamız gerekenleri söyledi. Maçın hakimi bizdik. 90 dakikaya bakarsak maçı hak ettik"

"İdmandan sonra çalışıyorum"

"Ben bireysel olarak çok çalışıyorum. İdmanlardan sonra ekstra çalışmaya özen gösteriyorum. Yanlış yaptığım, zayıf yönlerimi geliştiriyorum. Bu sadece bana bağlı değil. Takım arkadaşlarımla beraber oluyor bu"

"Bonservisin 250 milyon euro gibi şeyler yazılıyor"

Muhabirin "Bonservisin 250 milyon euro gibi şeyler yazılıyor" sorusuna Cenk Tosun: "Ben de okuyorum bazen, komik oluyor. İşime bakıyorum, Beşiktaş'ta da mutluyum"

"İnanılmaz bir şey"

Beşiktaş'ın bundan sonraki hedefiyle ilgili olarak; "Daha grup aşamasındayız. 3 maçta 9 puan almak inanılmaz bir şey. Hedefimiz liderlik. 3 maçımız var bir puan yetecek gibi gözüküyor ama biz her maça 3 puan için çıkacağız"

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