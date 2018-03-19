Cenk Tosun: Crystal Palace'ın kapısından döndüm

Milli yıldız, İngiltere’ye giderek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti, “Burada futbol Türkiye’ye göre daha sert ve tempolu oynanıyor. Lukaku’nun yerini doldurma konusunda üzerimde bir baskı hissetmiyorum. Kendi özelliklerimle bu takıma faydalı olup, çok gol atacağıma inanıyorum” dedi.

Premier Lig ekibi Everton’ın ara transferde 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı milli golcü Cenk Tosun, İngiltere’ye giderek çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü dile getirdi. Mavi-beyazlı ekibin antrenman sahası USM Finch Farm’da Milliyet’in sorularını yanıtlayan Cenk, İngiltere’deki yeni yaşamı ve hedeflerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu...

İngiltere’deki günlük yaşama alıştın mı?

Alıştım, biliyorsunuz ben Almanya da doğdum büyüdüm. Burası Almanya’ya çok benziyor, bu yüzden zorlanmadım. İlk zamanlar başta ev olsun, banka işleri, hesap açma, araba, gibi konularda kulüp çok yardımcı oldu. İngilizcem de iyi, eşimin de İngilizcesi var, ikimiz de zorlanmadık. Zaten eşim çok uyumlu. Her yere ayak uydurabiliyor.

Burada Türklere rastlıyor musun? Türk lokantası bulabildin mi?

Liverpool’da çok iyi bir Türk restoranı var. “Anar” restoranın sahibi Kemal abi, sağolsun o da çok yardımcı oldu. Arada, canım Türk yemeği istediğinde oraya gidiyorum, çok sık olmuyor. Evim Manchester’da. İdmanlar için buraya geliyorum.

İngiliz yemeklerine alışabildin mi, malum pek fazla çeşit yok burada!

Buradaki aşçımız çok iyi, yemek konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Evde eşim de güzel yemekler yapıyor. İkimiz de değişik ülke yemeklerini tatmayı seviyoruz. Bu yüzden değişik restoranlara gidiyoruz.

Antrenmanlar ve maçlar dışında günlük hayatta vaktini nasıl geçiriyorsun?

Daha çok dinlenmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten idmanlar çok sert geçiyor. Arkadaşlar ve ailem geldiğinde bazı akşamlar Manchester’a yemeğe gidiyoruz. Sinema, alışveriş, restoranlar. Dediğim gibi değişik restoranlara gidiyorum.

Dünyanın en iyi ligine geldin. Premier Lig’de oyun hızlı ve fizik güce dayalı, zorlanıyor musun?

Türkiye’de de fizik gücü yüksek ve sert bir lig var. Ama buraya gelince daha sert ve tempolu bir lig olduğunu gördüm. Tabii İngiltere Premier Ligi boşuna dünyanın en iyi oynanan ligi olmamış. Gerçekten göze hoş gelen bir oyun var burada. Zaten benim en büyük hedeflerim arasında İngiltere’de oynamak vardı. İyi ki de varmış, Everton’a gelerek hedefimi gerçekleştirdim. Everton büyük, köklü ve tarihi olan bir kulüp.

Premier Lig ile Türkiye Ligi arasında ne fark var?

Dediğim gibi futbol burada daha hızlı ve sert oynanıyor. Türkiye’de daha az koşup, tekniğe dayalı oynuyorsunuz. İngiltere’de ise daha sert ve tempoya dayalı futbol var diyebilirim.

Menajer Sam Allardyce oynattığı uzun pasa dayalı futbolla çoğu kişinin eleştirisini alıyor. Şenol Güneş gibi yerden kısa paslarla oynatan bir teknik direktörden sonra Everton’da nasıl hissediyorsun? Hangi sistemi tercih edersin?

Hocanın kendine göre bir taktiği var ve yıllardır İngiltere’de başarılı oluyor. Bence iki antrenör de farklı. Şenol hoca daha fazla atak futbolu seviyordu, Sam Allardyce hoca ise daha fazla defans yapıp sonra kontra ataklardan golü bulmayı seviyor. İki hocanın da farklı oyun konseptleri, oyun sistemleri var. İki tarafa da saygı duymak lazım. Ben zorlanmıyorum. Hoca ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum.

Allardyce, Crystal Palace’ı çalıştırırken de seni çok istiyormuş. O zaman resmi bir teklif aldın mı?

Evet aldım. Sam hoca sezon başı oradayken, transferim yüzde 90 bitmişti. Küçük pürüzlerden dolayı olmadı. Ardından buraya geldi. Öncesinde beni çok aradı, maçlarımı seyrettiğini ve takımında görmek istediğini söyledi. Everton’a faydalı olacağımı düşündüğü için beni istediğini belirtti. Bana o güveni verdikten sonra kararımı verdim. Aramız da gayet iyi.

Takımda en iyi anlaştığın arkadaşın kim?

Aynı yerde oturduğum Hollandalı Klassen var. O da sezon başında geldi. Evlerimiz yakın, beraber geliyoruz idmanlara. Takım arkadaşlarımın hepsi ile iyi anlaşıyorum. Özellikle Klassen, Sigurdssson ve Wayne Rooney diyebilirim. Hepsi çok sıcak karşıladı, bir sorun olmadı.

Everton taraftarı, Lukaku’nun yerini doldurmanı bekliyor senden. Bu yüzden bir baskı hissediyor musun?

Yok öyle bir baskıyı hissetmiyorum. İkimiz de çok farklı futbolcularız. Ben kendi özelliklerimle bu takıma faydalı olacağımı düşünüyorum, çok gol atacağıma inanıyorum. Çalışmalarımı devam ettireceğim, kulübüme ve taraftarlarıma layık olmaya çalışacağım.

Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Beşiktaş’ı bırakıp geldin. Everton’un orada yer alması biraz zor, bu konuda ne düşünüyorsun?

İngiltere’den Şampiyonlar Ligi’ne çok takım katılıyor. Bu sene belki olmaz ama önümüzdeki seneler neden olmasın? Avrupa Ligi olur, Şampiyonlar Ligi olur... Bizim çok iyi bir kulübümüz ve kaliteli oyuncularımız var. Sezona iyi başlayamadık maalesef o yüzden hedeflerimizin arasında ligi sekizinci, dokuzuncu sırada bitirmek var.

‘Rooney bulunmaz fırsat’

“Wayne Rooney gibi hem saha içinde hem de saha dışında çok karakterli ve tecrübeli bir futbolcuyla birlikte oynamak çok güzel bir duygu. Benim gibi genç oyuncuların ondan öğreneceği çok şey var. Açıkçası bizim için bulunmaz bir fırsat.”

Cenk Tosun, Manchester United’dan ayrılarak yetiştiği Everton’a geri dönen kaptanı Wayne Rooney’ye övgü yağdırdı.

İngiliz yıldızın büyük bir tecrübeye sahip olduğuna vurgu yapan milli golcü, “Rooney ile oynamak çok güzel bir duygu. Hem karekteri ile hem oyunuyla, saha içinde ve saha dışında yardımıyla çok önemli bir futbolcu ve ayrıca tecrübeli. Bizim gibi genç futbolcuların ondan öğreneceği çok şey var. Çok şey öğrenebiliriz ondan. Açıkçası Rooney bizim için bulunmaz bir fırsat” dedi.

Cenk Tosun geçen haftaki Brighton maçında Wayne Rooney’in kaçırdığı penaltıyı kendisinin atmak isteyip, istemediği sorusuna ise “Penaltıları takımda kimin atacağı önceden belli. O maçta da Rooney’in ismi yazılmıştı ve o attı. Hocanın kararı, bir dahaki maça belki değişebilir. Ben Beşiktaş’ta 25 penaltıdan 24’ünü gol yapmıştım. Penaltıları atmak isterim tabii ama hocaya bağlı” cevabını verdi.

Cenk önümüzdeki ay ezeli rakipleri Liverpool’la oynayacakları derbi için ise şu yorumu yaptı:

“Geçmişte Everton-Liverpool derbilerini izlemiştim. Bu maçın büyüklüğünü biliyorum. Gerçekten hem taraftarımız için hem de kulübümüz için önemli bir maç ve kazanmak istiyoruz. Ayrıca ben her maça konsantre oluyorum ama o maça daha fazla konsantre olmak istiyorum. Çünkü o maçta gol atmak en büyük hayallerimin arasında yer alıyor.”

Kardeşim Oumar!

Takım arkadaşın Oumar Niasse bir dönem Akhisar’da oynadı. Oumar ile aranız nasıl?

Aramız gayet iyi. Beni hep, ‘kardeşim, kardeşim’ diye çağırıyor. Oumar da Akhisar’da iyi işler yapıp, Rusya üzerinden buraya geldi. İyi bir futbolcu. Sevdiğim bir arkadaşım, bazen ben takımı sırtlayacağım, bazen o sırtlayacak. Takımda başarı için rekabet olması lazım. Önemli olan bu.

Stallone şaşkınlığı

- Ünlü aktör Sylvester Stallone, Everton’un en büyük hayranlarından. Son Rocky filmi burada çekildi. Bunu biliyor muydun?

Hayır haberim yoktu. Creed filminde genç bir boksörün antrenörlüğünü yaptı, ben izledim o filmi. Ama Rocky’nin burada çekildiğini bilmiyordum. Şu an şaşırdım ve daha da mutlu oldum. Everton’un büyüklüğünü daha iyi gördüm. Slyvester Stallone gibi büyük bir aktörün, Everton’u desteklemesi çok güzel. İnşallah benim gollerimi de görür ya da görmüştür.

‘Babel evini verdi’

Cenk Tosun, Beşiktaş’taki eski takım arkadaşlarıyla sık sık görüştüğünü belirtirken, Ryan Babel’in Liverpool’daki evini oturması için kendisine teklif ettiğini açıkladı. Bir dönem Liverpool forması giyen Babel’den Everton hakkında bilgi aldığını belirten golcü futbolcu, “Babel’le konuştuk. Hatta onun Liverpool’da bir evi var. ‘İstiyorsan benim eve de geçebilirsin’ dedi. Arkadaşlarımı tabii özlüyorum. Sık sık telefonla konuşuyoruz” dedi.

‘Kalbim parçalanıyor’

Cenk Tosun eski kulübü Gaziantepspor’un yaşadığı krizden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Kırmızı-siyahlı takımın 3. lige düştüğünü dile getiren golcü oyuncu, “Arkadaşlarıma, orada çalışanlara üzülüyorum. Çok güzel 3.5 senem geçti orada. Benim Cenk olmamda en büyük etken Gaziantepspor diyebilirim. Kalbim parçalanıyor gerçekten. İnşallah biri çıkar da destek verir ve Gaziantep’i eski günlere taşır” dedi.

‘Çocuk istiyoruz’

İki yıl önce hayatını birleştirdiği Ece Tosun’la İngiltere’de yeni bir yaşama başlayan Cenk, Milliyet’e çocuk düşündüklerini açıkladı. 26 yaşındaki milli oyuncu, “Evet çocuk istiyoruz. İnşallah, Allah’ın bileceği iş. Neden olmasın. Hani burada da güzel olur. Eşimin de uğraşacak bir şeyi olur!” ifadelerini kullandı.

Dişini göstermeye başladı’

İngiliz basını, Stoke City ağlarını 2 defa havalandıran Cenk Tosun’u bir kez daha manşetlere taşırken, Daily Mail ve Sun gazeteleri, “Cenk Tosun dişini göstermeye başladı” başlığını attı

Stoke City deplasmanında 2 gol atarak Everton’ı galibiyete taşıyan Cenk Tosun, İngiliz basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Sunday Mirror Gazetesi’nde manşete taşınan milli forvet için, “Türk Lokumu” başlığı kullanıldı. Haberin detayında, Cenk’in gollerine devam ettiği ve menajeri Sam Allardyce’a adeta hayat verdiği ifade edildi. Telegraph Gazetesi, “Cenk Tosun Premier Lig’e ısınıyor” haberiyle maça geniş yer ayırdı.

‘Özel çalışıyorum’

Guardian’da ise “Cenk Tosun’un dublesiyle Allardyce yola devam etti” haberi öne çıktı. Daily Mail ile Sun Gazeteleri ise “Cenk Tosun dişini göstermeye başladı” başlığıyla golcü oyuncunun performansını vitrine çıkardı.

Cenk Tosun, kar yağışı altında oynanan Stoke City maçından sonra yaptığı açıklamada kötü hava ve saha koşullarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi. Yıldız futbolcu, “Attığım 2 gol ve aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyum. Kazanmak çok önemliydi. Bu nedenle takım arkadaşlarıma teşekkür etmem gerekiyor. Hava çok kötüydü ve işleri zorlaştırıyordu ancak buna rağmen harikaydılar” dedi.

Yükselen performansını da değerlendiren Cenk özel çalışmalar yaptığını açıkladı. Yıldız futbolcu, “Antrenmanlardan sonra antrenör Duncan Ferguson ile oyunum üzerine çalışıyorum. Ferguson bir Everton efsanesi ve bana çok yardımcı oluyor. Fiziğim ve şutum üzerine çalışıyoruz. Bu sayede sahada daha iyi hale geliyorum. Fiziksel olarak kendimi daha iyi hissediyorum” diye konuştu.

Sam Allardyce tam not verdi

Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun’un çok hızlı bir şekilde Premier Lig’e uyum sağladığına vurgu yaptı. Son 3 lig maçında 4 gol atan Cenk’in takımı taşıdığını belirten İngiliz çalıştırıcı, “Geçen haftaki Brighton maçının ardından Stoke City’ye karşı da kazanmamızın tek nedeni Cenk Tosun. Kendi bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla son derece bitirici. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip” ifadelerini kullandı.