Cenk Tosun, Everton Kulübü’yle 4.5 yıllık kontratı imzaladı ve Londra’ya gitti

BEŞİKTAŞ’IN, Everton ile 25 milyon pound karşılığında anlaştığı Cenk Tosun transferinde sona gelindi. 26 yaşındaki milli futbolcu, İngiliz ekibiyle 4.5 yıllığına sözleşme imzaladı. Tosun Paşa, yeni kulübünde yıllık 4 milyon euro net ücret kazanacak. Cenk, Ada ekibiyle karşılıklı ıslak imzaları attıktan sonra eşi Ece Tosun ile birlikte Dubai’ye tatile çıktı. Yıldız futbolcunun, yılbaşını Londra’da geçireceği ardından Türkiye’ye dönerek eşyalarını toplayacağı öğrenildi. Ayrıca Cenk Tosun’un, kalacağı ev bile İngiliz basını tarafından gösterildi.

LİVERPOOL DERBİSİNDE TRİBÜNDE

Cenk’in 3 Ocak itibarıyla İngiltere’ye gideceği ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği bildirildi. Tosun Paşa için aynı gün imza töreni yapılacağı da kaydedildi. Cenk’in, Everton’ın 5 Ocak’ta İngiltere FA Cup’ta oynayacağı Liverpool derbisinde maçı tribünden takip etmesi bekleniyor. Tosun Paşa’nın 13 Ocak’ta Everton’ın deplasmanda karşılaşacağı Tottenham maçında en azından kulübede olacağı düşünülüyor. Şu anda Everton’ın kadrosunda, Sandro Ramirez, Oumar Niasse ve Dominic Calvert-Lewin’den oluşan bir forvet hattı bulunuyor.

BANKO İLK 11’DE OYNAYACAK

Everton, sezon başında ManU’dan eski yıldızı Wayne Rooney’yi kadrosuna katmıştı. 32 yaşındaki yıldız golcü, Maviler’de santrfor bölgesinin arkasında bulunan 10 numaralı pozisyonda görev yapıyor. Kadroda bulunan diğer üç santrfor ise ilk 11’de düzensiz bir şekilde forma giyiyor. Hatta Sandro’nun ayrılması bekleniyor. Cenk, Beşiktaş’ta bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 14 gol atıp, 3 asist yaparak Ada’ya formda bir şekilde gidiyor. Bu detaylar göz önüne alındığında Cenk’in Everton’a gittikten sonra maçlara 11’de başlamasına kesin gözle bakılıyor. (Akşam)