Cenk Tosun: Fenerbahçe'ye gol atacağım

Porto'ya attığı nefis gol büyük yankı uyandıran Cenk için cumartesi günkü Fenerbahçe derbisi ayrı bir önem taşıyor…

Süper Lig'e bu sezon yükselen Göztepe ve Yeni Malatya dışında sadece F.Bahçe'ye gol atamayan yıldız futbolcu, Kadıköy'deki dev randevuya siftah yapmak için çıkacak. Cenk arkadaşlarına, "İnşallah Kadıköy'de de F.Bahçe'ye karşı ilk golümü atacağım"dediği kaydedildi.

Öte yandan Fanatik'e de konuşan Cenk, "Volkan Demirel'e karşı bir türlü şansım tutmuyor. Geçen sezon da bir pozisyonda gole çok yaklaşmıştım ama son anda kurtarmıştı. Umarım bu kez her şey bizim istediğimiz gibi olur. Kazanmak önceliğim ama tabii ki benim gollerimle kazanırsak bu beni daha mutlu eder" yorumunda bulundu.

CENK TOSUN'UN RAKAMLARI

Süper Lig kariyerine 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor formasıyla başlayan Cenk Tosun, Beşiktaş dönemi dahil olmak üzere 8 sezonda ligde mücadele eden ekiplerden sadece Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösteremedi.

Siyah-beyazlı futbolcu, ligin yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe hariç ligde bu sezon mücadele eden diğer 14 takıma gol atma başarısı gösterdi. Bu iki takım, Cenk Tosun'un Türkiye kariyerinde Süper Lig'de yer alamamıştı.

- 679 dakikalık hasret

Cenk Tosun, Gaziantepspor ve Beşiktaş takımlarında 8 sezonda Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 11 kez forma giydi.

Bu 11 karşılaşmada 679 dakika süre alan siyah-beyazlı futbolcu, fileleri havalandırmayı başaramadı.

Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Fenerbahçe karşısında gol atarak, sarı-lacivertli ekibe karşı ilk sevincini yaşamayı hedefleyecek.

- Galibiyet sevincini bir kez yaşayabildi

Siyah-beyazlı oyuncu, gol yollarında etkisiz kaldığı Fenerbahçe maçlarında galibiyet sevincini de bir kez yaşayabildi.

Gaziantepspor ve Beşiktaş, Cenk Tosun'un görev aldığı Fenerbahçe karşılaşmalarında galibiyet şansını az yakaladı. Cenk Tosun'un ilk takımı Gaziantepspor, bu oyuncunun forma giydiği 7 karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe mağlup oldu.

Cenk, 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı forma altında 2014-2015'te Fenerbahçe ile oynanan derbi maçlarında şans bulamayan Cenk, 2015-2016'da hem ilk derbi heyecanını yaşadı hem de tek galibiyet sevincine ulaştı. Beşiktaş'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sarı-lacivertli ekiple oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmada Cenk Tosun, 2 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu, takımının 2-0 mağlup olduğu ikinci yarıdaki Fenerbahçe mücadelesinde ise 7 dakika forma giyebildi.

Cenk Tosun, geçen sezon ise sarı-lacivertli ekibe karşı daha fazla süre aldı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile yaptığı ilk maçta 90 dakika oynayan Cenk, ikinci müsabakada ise 18 dakika forma giydi. Siyah-beyazlı oyuncu, daha fazla şans bulsa da Fenerbahçe'ye gol atamadı.

- Fenerbahçe maçı öncesi formda

Siyah-beyazlı oyuncu, son iki karşılaşmada yakaladığı performansını Fenerbahçe karşısında değerlendirmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile yaptığı karşılaşmada güzel bir gole imza atan Cenk, ligdeki Atiker Konyaspor müsabakasında da fileleri havalandırmayı başardı.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçta da fileleri havalandırarak hem serisini sürdürmeye çalışacak hem de sarı-lacivertli ekip karşısındaki şanssızlığını kırmayı hedefleyecek.

Sabah