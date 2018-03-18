Cenk Tosun'dan Süper Lig için şampiyonluk tahmini

İngiltere Premier Ligi'nde haftaya damgasını vuran Everton’lı Cenk Tosun, Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını yorumladı.

Fanatik'in haberine göre Cenk Tosun'un sözleri şöyle:

"Süper Lig’de yarış bu hafta iyice kızıştı. Bitime 8-9 hafta var ama şampiyonluk için Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe hala yarışıyor. Derbinin ardından Beşiktaş’ın Başakşehir’le deplasmanda oynayacağı maç, ligde yarışın kaderini değiştirebilir. Başakşehir’de Emre abi ve Epureanu’nun forma giyemeyecek olması onlar için büyük kayıp. Bu maçta ikisini de arayacaklarını düşünüyorum. Emre abi bu takımın en kilit isimlerinden biri. O olmayınca Başakşehir’in zorlandığı bir gerçek. Ek olarak Epureanu da Başakşehir için çok özel bir oyuncu. Her ikisinin de forma giymeyecek olması Beşiktaş için güzel bir haber.

Bu maçta Beşiktaş’ta da Ricardo Quaresma yok. O da Beşiktaş için çok önemli. Ama takımda birçok ön plana çıkacak oyuncu var. Alvaro Negredo, Anderson Talisca, Ryan Babel... Hepsi bu karşılaşmada ön plana çıkabilir. Başakşehir’de dikkat edilmesi gereken en önemli isim Adebayor. Çok güçlü bir golcü. Beşiktaş savunmasının ona maç boyunca dikkat etmesi gerekiyor. Şenol hocam onun için özel bir önlem alacaktır.

Başakşehir, oldukça güçlü bir takım. İlk yarıdaki maçta 1-1 berabere kalmıştık. Ben de 90 dakika forma giymiştim. İki takım için de bu maçın keyifli geçmesini bekliyorum. Ayrılsam da hala kalbim Beşiktaş’la birlikte. Bu karşılaşmada favori olarak Beşiktaş’ı görüyorum. İyi bir oyun planıyla kazanabileceğimize inanıyorum. Eminim ki bu maçtan alacağımız güzel bir sonuç, şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj sağlar."