Cenk Tosun'un arabasına çarptılar

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun talihsiz bir olay yaşadı. Siyah beyazlı takımın golcüsü, eşiyle birlikte gittiği Nişantaşı’nda trafik kazasına karıştı. Tosun, aracını park ettiği yere dönünce neye uğradığını şaşırdı. Bir sürücü, Cenk'in park halindeki cipine arkadan çarptı.Cenk Tosun, hasar gören otomobilini, alışveriş merkezinin valelerine teslim etti. Yıldız futbolcu daha sonra mekana getirttiği Bentley marka lüks aracıyla evinin yolunu tuttu.

(Milliyet)