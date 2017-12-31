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Cenk Tosun'un yerine İslam Slimani geliyor

Beşiktaş forvet adaylarına bir yenisi daha ekledi. Siyah Beyazlılar, Leichester City’nin Cezayirli forvet Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

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Cenk Tosun için Evertonla büyük oranda anlaşma sağlayan Beşiktaş, milli futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor.

Demba Ba, Musa Sow, Cyle Larin ve Andre Pierre Gignac’ı listesine alan siyah beyazlı yönetim, son adayını İngiltere’de buldu. Futbol Komitesi, Leicester City’den Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

Bu sezon Premier Lig ekibinde istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City’e ilk teklifini sundu.

29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon Euro’yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

2013 yılında Cezayir’in Belouizdad takımından Sporting Lizbon’a transfer olan Slimani, Portekiz ekibindeki üstün performansı sonrası İngilitere’nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016’da 30 milyon Euro karşılığında Leicester City’e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet, 4 gol attı, 1 asist yaptı.

(NTV Spor)

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