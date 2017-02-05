Cenk Gönen'in gol yemediği maç yok!

Galatasaray’ın geçen sezon başında Beşiktaş’tan 600 bin Euro’ya transfer ettiği ve yıllık 950 bin Euro garanti ücret karşılığında forma giyen Cenk Gönen, dünkü maça da yediği hatalı gollerle damga vurdu. 28 yaşındaki file bekçisi, Sarı-Kırmızılı kulüpteki kariyerinde; geçen sezon 5 kupa maçında 5 gol, 1 lig maçında (Başakşehir’e karşı) 3 gol yedi.

Bu sezon sadece kupa maçlarında görev yapan Cenk, dün çıktığı 8. karşılaşmada 12. golü kalesinde gördü. Tecrübeli eldiven, böylece Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta da gol yiyerek tarihe geçti! Cenk Gönen’e son iki sezonda gol atan takımlar şunlar: Akhisar, Kastamonu, Karşıyaka, Başakşehir, Dersim, Elazığ, Erzincan, Tuzla.

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