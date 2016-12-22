Brezilya’nýn Chapecoense takýmý Sudamericana Kupasýný aldý!

Gelecek yýl düzenlenecek Copa Libertadores turnuvasýnýn kura çekimi öncesinde düzenlenen tören ile kupa, önceki baþkan Sandro Pallaoro’nun kazada hayatýný kaybetmesinin ardýndan Chapecoense takýmýnýn yeni baþkaný Plinio David de Nes Filho’ya sunuldu.

Ödül töreninde, organizasyonu þampiyon tamamlamalarýna vesile olan finaldeki rakipleri Atletico Nacional’e teþekkür eden Baþkan Nes Filho, "Ortak kazandýðýmýz kupada büyük bir jest yaparak bize bu olanaðý veren Atletico Nacional Kulübüne minnettarlýðýmý sunarým. Gerçekten çok nazik ve asil bir hareketti." deðerlendirmesinde bulundu.

Sudamericana Kupasý finalinde Atletico Nacional ile karþýlaþmak için Bolivya’nýn Santa Cruz de la Sierra þehrinden Kolombiya’nýn Medellin kentine hareket eden Chapecoense takýmý dahil 77 kiþinin (9’u mürettebat, 68’i yolcu) bulunduðu uçak, daðlýk araziye düþmüþ, kazada 71 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Atletico Nacional, Sudamericana Kupasý’nýn Chapecoense takýmýna ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayý düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiþ ve bu durum kabul görmüþtü.

AA