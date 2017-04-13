Chedjou: Lyon ilk maçta işi bitirmeli
Olimpik Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray'ın yıldızı Aurelien Chedjou, Fransız ekibine çeşitli tavsiyelerde bulundu. İşte Chedjou'nun Lyon-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmeleri.
Olimpik Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray'ın Kamerunlu yıldızı Aurelien Chedjou, L'Equipe'e maçı değerlendirdi.
Beşiktaş'ın oyun tarzıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Chedjou, "Beşiktaş'ta hatlar sık sık birbirinden uzaklaşıyor. Topsuz oyunu oynamaya sevmiyorlar. Topun peşinde koşmak zorunda olduklarında nefessiz kalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş'ın, İstanbul'da kendi taraftarıyla birlikte önemli bir güç elde ettiğini söyleyen Kamerunlu stoper, "Lyon'un ilk maçta önemli bir avantaj elde etmesi gerekiyor. Çünkü, deplasmanda gerçekten ateşli bir taraftarın önünde oynayacaklar." diyerek sözlerini noktaladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.