Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Chedjou: Lyon ilk maçta işi bitirmeli

Olimpik Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray'ın yıldızı Aurelien Chedjou, Fransız ekibine çeşitli tavsiyelerde bulundu. İşte Chedjou'nun Lyon-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmeleri.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olimpik Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray'ın Kamerunlu yıldızı Aurelien Chedjou, L'Equipe'e maçı değerlendirdi.

Beşiktaş'ın oyun tarzıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Chedjou, "Beşiktaş'ta hatlar sık sık birbirinden uzaklaşıyor. Topsuz oyunu oynamaya sevmiyorlar. Topun peşinde koşmak zorunda olduklarında nefessiz kalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın, İstanbul'da kendi taraftarıyla birlikte önemli bir güç elde ettiğini söyleyen Kamerunlu stoper, "Lyon'un ilk maçta önemli bir avantaj elde etmesi gerekiyor. Çünkü, deplasmanda gerçekten ateşli bir taraftarın önünde oynayacaklar." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA