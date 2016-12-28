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Chedjou'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, menajerinin kendisini Beşiktaş'a önerdiği haberiyle ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Chedjou, kendisi hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı. Haberde; Aurelien Chedjou'nun menajeri  Furkan Gürele, Beşiktaş'la temasa geçti. Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Nur Çebi'yi arayan Gürele, oyuncunun Beşiktaş formasını giymeye sıcak baktığını belirtti. Gürele ayrıca Çebi'ye oyuncunun sarı-kırmızılılardan alacağı bulunduğunu ve onlara karşılık bonservisini alarak, bedavaya Beşiktaş'a gelebileceğini de iletti.
 
Ancak 31 yaşındaki futbolcu böyle bir haberin gerçek olmadığını belirtti. Kendisine ait twitter hesabından açıklama yapan tecrübeli oyuncu "Bugün hakkımda çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama: Furkan adında bir menajer tanımıyorum ve aynı zamanda Türk bir menajerim yok!" dedi.

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