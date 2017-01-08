Chelsea 4 golle turladı

Heyecan olsun diye kendisini eylemci gibi ihbar etti

İzmir'de silahlı yada bombalı eyleme gidiyormuş gibi polis imdat 155 hattını arayıp kendi aracının plakasını ihbar eden E.T., polisin takibi sonrasında yakalandı. 10 kez sahte ihbarda bulunan E.T. heyecan duymak için böyle bir ihbarda bulunduğunu söyledi.