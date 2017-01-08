Chelsea 4 golle turladı
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea Peterborough United'u 4-1 mağlup etti. İşte Chelsea Peterborough United maçndan detaylar...
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur mücadelesinde Chelsea sahasında Peterborough United'u konuk etti. Chelsea sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.
Chelsea'ya galibiyeti getiren golleri 18 ve 75. dakikalarda Pedro Rodriguez, 44. dakikada Michy Batshuayi ve 52. dakikada Willian kaydetti.
Öte yandan Chelsea'da John Terry 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Chelsea kupada tur atlarken, Peterborough United kupaya veda etti.
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