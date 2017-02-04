Chelsea adım adım şampiyonluğa

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 3-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Marcos Alonso kafayla, 53. dakikada Eden Hazard, orta sahadan kendi getirdiği topta ve 85. dakikada Francesc Fabregas attı. Arsenal'in tek golü 90. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Arsenal'de Mesut, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Watford mücadelesinde yardımcı hakemi ittiren Arsene Wenger, 4 maçlık cezasının ilkini bu maçı tribünde seyrederek çekti.

En yakın rakibine 9 puan farkla önde olarak haftaya başlayan Chelsea, puanını 59'a yükseltti. Arsenal ise 47 puanda kaldı. Chelsea, gelecek hafta Burnley'e konuk olacak. Premier Lig'de son 2 maçını kaybeden Arsenal, Hull City'i sahasında ağırlayacak.