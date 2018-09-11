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Chelsea, hicri yeni yılı kutladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, hicri yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

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Londra ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün Müslüman takipçilerimize mutlu bir yıl diliyoruz." denildi.
 
Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alındığı hicri takvimin ilk ayı olarak hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bugün başladı.
 

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