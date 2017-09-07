Chelsea, Mbappe'yi beğenmemiş!

180 milyon euro bonservisle transfer olan Kylian Mbappe'nin 11 yaşında Chelsea altyapısı için denemelere katıldığı ortaya çıktı.

İngiliz basınınca ortaya çıkarılan haberde; Mbappe'nin Chelsea akademisi için denemeye tabii tutulduğu ancak beğenilmediği için geri gönderildiği belirtildi. Mbappe ile birlikte denemelere katılan ve beğenilen Tammy Abraham'ın Swansea'ye, Jeremi Boga'nın ise Birmingham City'e kiralandığı ifade edildi.

Kylian Mbappe, Chelsea dışında Real Madrid'in de altyapı seçmelerine katılmış ancak Monaco altyapısından çıkarak profesyonel olmuştu.