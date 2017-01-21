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Galatasaray yönetimi Podolski'yi satıp Chedjou'yu takımda tutacak

Serdar Aziz'in sezonu kapatmasıyla birlikte Chedjou'yu kadroda tutma kararı alan Galatasaray yönetimi, Podolski için en az 6 milyon euro'luk gelir elde etmek istiyor.

  • Hürriyet
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UEFA'nın bütçe kısıtlamasını göz önünde bulunduran Galatasaray, transfer operasyonunu başlatıyor.

İşte detaylar...

Vissel Kobe Kulübü’nün istediği Lukas Podolski Japonya’ya gidecek gibi hareket eden Galatasaray yönetimi planlarını yapmaya başladı.

Bir haftadır İstanbul’da olan Podolski’nin menajeri Nassim Touihri, yönetimle pazartesi günü kritik bir görüşme yapacak. Bu görüşmede menajer Touihri, Galatasaray’ın önüne 6 milyon Euro’luk bir teklif koyarsa Podolski resmen Japonya’nın yolunu tutacak.

Podolski’nin ayrılma olasılığını şu anda daha güçlü gören Galatasaray yönetimi de orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de harekete geçti. Kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou’nun da takımda kalma ihtimali üzerine planlarını şekillendiren Galatasaray yönetimi bu nedenle stoper transferinden şimdilik vazgeçti.

Kamerunlu oyuncunun kendisine talip olan kulüplerden ısrarla Galatasaray’da kazandığı 2.2 milyon Euro’luk yıllık ücreti talep etmesi görüşmeleri tıkadı. Tecrübeli oyuncuya talip olan ekiplerin hiçbiri bu ücreti ödemeye yanaşmadı.

Bu nedenle Chedjou’nun sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımda kalması üzerine planlar yapılıyor. Serdar Aziz’in sakatlanıp sezonu kapatmasıyla stoper mevkiinde arayışa giren Cim Bom, biraz da tasarruf için Kamerunluyu tutacak.

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