Galatasaray Ermin Bicakcic için Hoffenheim'e teklif yaptı

Serdar Aziz'in sakatlığı, Semih Kaya'nın istikrarsız performansı, Hakan Balta'nın ağır görüntüsünden sonra Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı transfer eden Galatasaray, buna ilave olarak bir de yabancı stoper arayışına girerken, sarı kırmızılı yöneticilerin Brezilyalı futbolcu Maicon ile görüştükleri belli oldu.



MAİCON İSTİYOR AMA KULÜBÜ BIRAKMIYOR

Güçlü fiziği ve tecrübesiyle Galatasaray'ın defans hattını toparlayacak bir izlenim veren Maicon Süper Lig'de oynamaya sıcak bakarken, kulübü Sao Paulo'nun 28 yaşındaki oyuncuyu bırakmak istememesi, şu anda bitecek bir transferin önüne geçiyor. Maicon ile görüşmelere devam eden Galatasaray yönetimi, listede olan diğer oyuncularla da irtibatı koparmazken Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun Hoffenheim'da oynayan Ermin Bicakcic'le yakın temas kurduğu anlaşıldı.



GALATASARAY BİCAKCİC İÇİN HABER BEKLİYOR

3 sezondur Hoffenheim formasıyla toplamda 58 maça çıkan Boşnak futbolcu, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakarken, 16 kez milli takım forması terleten Bıcakcic için 2 milyon euro öneren Cimbom'un Alman kulübünden cevap beklediği belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi biten iki önemli yıldızını Bayern Münih'e kaptıran (Rudy - Süle) Hoffenheim yöneticilerinin, Bicakcic konusunda kararsız kaldığı anlaşılırken görüşmelerin sürdüğü, Galatasaray cephesinin karşı taraftan haber beklediği ifade edildi.



"BİCAKCİC ÇOK İYİ BİR STOPER"



Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen eski futbolcu Elvir Bolic, Bicakcic'i StarSpor'a değerlendirdi. Bicakcic için çok tecrübeli ve iyi bir stoper olduğunu belirten Bolic, eğer oyuncu Galatasaray'a gelirse bence çok başarılı olacaktır dedi.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor