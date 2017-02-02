Cimbom'a Hamit piyangosu

Hamit’in 400 bin euroya yarım sezon için Alman ekibiyle anlaşması Galatasaray’ın da tecrübeli futbolcuya ödeyeceği tazminatın bir bölümünden kurtulması anlamına geliyor.

Galatasaray Hamit’e ödemek zorunda olduğu 825 bin euronun sadece 425 bin eurosunu verecek.

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