Cimbom'a Hamit piyangosu
Galatasaray’ın anlaşmalı olarak sözleşmesini fesh ettiği Hamit Altıntop, Bundesliga ekibi Darmstadt 98’e imza atarken, bu duruma sarı-kırmızılılar çok sevindi.
Hamit’in 400 bin euroya yarım sezon için Alman ekibiyle anlaşması Galatasaray’ın da tecrübeli futbolcuya ödeyeceği tazminatın bir bölümünden kurtulması anlamına geliyor.
Galatasaray Hamit’e ödemek zorunda olduğu 825 bin euronun sadece 425 bin eurosunu verecek.
Skorer
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.