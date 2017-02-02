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Cimbom'a Hamit piyangosu

Galatasaray’ın anlaşmalı olarak sözleşmesini fesh ettiği Hamit Altıntop, Bundesliga ekibi Darmstadt 98’e imza atarken, bu duruma sarı-kırmızılılar çok sevindi.

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Hamit’in 400 bin euroya yarım sezon için Alman ekibiyle anlaşması Galatasaray’ın da tecrübeli futbolcuya ödeyeceği tazminatın bir bölümünden kurtulması anlamına geliyor.

Galatasaray Hamit’e ödemek zorunda olduğu 825 bin euronun sadece 425 bin eurosunu verecek.

Skorer

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