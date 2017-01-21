İşte Karabükspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, bugün Karabük'le deplasmanda zirve yarışının en önemli maçlarından birine çıkacak. Altı haftadır ligde kaybetmeyen Sarı-kırmızılılar'da cezalı olan Sneijder yok. Yeni transfer Garry Rodrigues'in ilk 11'de görev alması bekleniyor. Eren forvette oynarken, Podolski de onun arkasında görev yapacak. Bruma ise her zamanki yerinde oynayacak. Orta sahada Selçuk ve De Jong şans bulurken, diğer bölgelerde bir değişiklik yok. Riekerink'in affedilen ve kadroya alınan Yasin'e maçın ikinci yarısında şans vermesi bekleniyor. Aslan'da De Jong ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

KARABÜKSPOR: Ahmet, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Ceyhun, Tanase, Kokalovic, İlhan, Lazarevic, Seleznyov

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Podolski, Rodrigues, Bruma, Eren

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

SAAT: 19.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN Sports 1 & STAR.COM.TR