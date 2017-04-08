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Çin'de Hamilton ilk sırada başlayacak

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

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Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde  56 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.
 
Son 3 yılda iki şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük  Britanyalı pilotu Hamilton, sıralama turlarında 1.31.678'lik derecesiyle  birinciliği elde ederek Avustralya'nın ardından Çin Grand Prix'sinde de pole  pozisyonunu aldı.
 
Sezonun ilk yarışının galibi Ferrari takımının 4 kez dünya  şampiyonluğu yaşayan Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.31.864'lük süresiyle  ikinci oldu.
 
Hamilton'ın yeni takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.31.865'lik  zamanlamasıyla Çin'deki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari'nin  Fin pilotu Kimi Raikkonen de 1.32.140'lık derecesiyle dördüncü sıranın sahibi  oldu.
 
Yarın TSİ 09.00'da başlayacak Çin Grand Prix'sine ilk 10 sıradan  başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:
 
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.31.678
2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.31.864
3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.31.865
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.32.140
5. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 1.33.033
6. Felipe Massa (Williams) 1.33.507
7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.33.580
8. Sergio Perez (Force India Mercedes) 1.33.706
9. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.33.719
10. Lance Stroll (Williams Mercedes) 1.34.220

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